Fed tutanakları yayımlandı! İşte üyelerin 2019 yılı faiz beklentisi

FED'İN 19-20 Mart tarihli toplantısının tutanakları yayımlandı ve bu tutanaklara göre, "Üyelerin çoğuna göre riskler 2019'da faizleri sabit tutmayı gerektiriyor" vurgusu yapıldı.

BREXİT İLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Bazı üyeler, uluslararası ticaret ve Brexit ile ilgili önemli belirsizliklerin sürdüğünü ve ekonomideki yavaşlama risklerinin azaldığını belirtirken, bir diğer grup, ekonominin yıl sonuna kadar canlanabileceğini ve bunun olası bir faiz oranı artışına gerekçelendirilebileceğini söyledi. Bazı katılımcılar ise para politikasının "her iki yönde de kayabileceği" uyarısı yaptı. FOMC üyeleri, yılın ilk çeyreğinde gözlenen zayıflıkların ikinci yarıyı etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.