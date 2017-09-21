FED kararı sonrası dolar kuru beklentileri

MURAT Tufan Amerika Merkez Bankası’nın (FED) beklentiler dahilinde faiz oranlarında değişiklik yapmazken ileriye yönelik önemli mesajlar verdiğini söyleyerek, “FED’in Yıl içinde bir adet faiz artışı beklentisini koruması sonrası Aralık ayında faiz yükseltme ihtimallerinin yüzde 70 seviyelerine yaklaştığını gördük. Faiz artışının yanı sıra FED bilanço küçültme sürecinin de resmen Ekim ayı itibariyle başlayacağını ifade etti. FED, her ay 10 milyar dolar azaltım yapacak ve üç ay sonunda 10 milyar dolar 20 milyar dolara çıkacak. Böylece çeyreklik dönemde bilançoda 150 milyar dolara yakın bir azalma olacak. FED’in bilanço azaltmaya başlaması ve faiz artışı beklentilerinin yükselmesi sonrası TL’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerinde dikkat çekiyor” dedi.

TCMB, FED ve jeopolitik riskler belirleyici olabilir

Tufan son olarak da, “Önümüzdeki dönemde FED’in bilançosunu azaltmaya başlaması ve faiz artışı beklentilerinin yükselmesi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki baskıyı yükseltebilir. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) atacağı adımlarda önemli olacaktır. Sıkı para politikasının sürdürülmesi TL varlıklarını desteklemeye devam edebilir ancak FED’in özellikle Aralık ayında yapacağı toplantıda ileriye dönük mesajlar daha da belirleyici olacaktır. Kısa vadede FED beklentilerinin doları bir miktar daha güçlendirdiğini görebiliriz. Yılsonuna doğru faiz artışı süreci yaklaşmasıyla birlikte Dolar TL paritesinde oynaklık bir miktar daha sürebilir. Bu bağlamda baktığımızda yılsonuna doğru Dolar kurunun 3.60 – 3.65 bant aralığında yer aldığını görebiliriz. FED’in bilanço küçültme sürecinin hızının değişip değişmeyeceği, TCMB’nin atacağı adımlar ve küresel anlamda jeopolitik riskler Dolar kurunda belirleyici olmayı sürdürebilir” diyerek sözlerini tamamladı