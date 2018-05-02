Fed'in güçlü göstergelere rağmen agresifleşmesi beklenmiyor

Fed'den bu haftaki toplantısında faizleri değiştirmemesi beklense de, ülkedeki güçlü ekonomik büyüme ve enflasyonel baskılar, Fed'i bu yıl daha fazla faiz artırmaya teşvik edebilir.



Fed'in faizlere olan kademeli yaklaşımını genel olarak destekleyici nitelikte görünen Başkan Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda birkaç değişiklik yapmakta. Trump'ın şu ana kadar seçtiği yeni isimler, sıkılaşmaya ılımlı yaklaşıyor.



ABD'de ekonomik büyüme sağlam kalmaya devam ediyor ve çoğu enflasyon göstergesi, yıllık fiyat artışlarının yüzde 2'lik hedefe yaklaştığını gösteriyor. Ancak çoğu analist, Fed'in sıkılaşma döngüsünde agresifleşmesini beklemiyor ve yıl sona ermeden 2 veya 3 kez daha faiz artırımı öngörüyor.



Çoğu ekonomist, Fed'in Haziran ayındaki toplantısında faiz artıracağını ve 2018 için 2 faiz artışı daha işaret edeceğini düşünüyor.

