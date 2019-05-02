Fed'in faiz kararından sonra işte dolarda son durum!

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu. Banka iskonto faiz oranını yüzde 3'te bıraktı. Ayrıca bankaların Fed bünyesinde tuttuğu rezervler için faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2.35'e indi.

DOLAR SAKİN SEYREDİYOR

Fed'in faiz kararı sonrasında dolar tarafında herhangi bir hareketlilik gerçekleşmedi. Saat 21:27 itibariyle dolar yüzde 0.40 oranında düşüşle 5.9413 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 5.9376, en yüksek 5.9686 lira seviyesi görüldü.

FAİZLERİ ARTTIRMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Twitter üzerinden paylaştığı bir iletide, "Eğer faizleri bir miktar indirirsek, örneğin bir puan, ve biraz parasal genişlemeye gidersek ekonomi hızla yükselir." diyerek Fed'e faiz indirimi çağrısında bulunmuştu. Fed, Mart toplantısında politika faizini beklendiği gibi yüzde 2.25 - 2.50 aralığında sabit tutmuştu. Fed bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi Eylül ayında bitireceğini açıklamıştı.

KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDI

Fed açıklamasında sabırlı duruşun korunduğu belirtildi. Bankadan yapılan açıklamada, son toplantıdan bu yana ekonomik aktivitenin güçlü oranda arttığı belirtildi. Fed kararı oy birliğiyle aldı.

Fed'in yaptığı açıklamalardan satır başları söyle:

-Çekirdek ve manşet enflasyon düştü, yüzde 2'nin altında seyrediyor.

-Hanehalkı harcamalarında büyüme, işletme yatırımlarında ilk çeyrekte yavaşlama oldu.

-Sürdürülebilir büyüme, güçlü istihdam piyasası ve yüzde 2'ye yakın enflasyon en olası sonuçlar olarak görülüyor.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının ardından Fed, ilk faiz artışını 21 Mart 2018 tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos 2018'den önceki para politikası toplantısını 13 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

26 Eylül tarihinde de faiz 25 baz puan artırılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12'sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık'ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.