FED'in faiz kararına dolardan ilk tepki

FED'in politika faizini 25 baz puan artırarak 2,00-2,25 aralığına çıkarmasının ardından dolar düşüşe geçti. FED kararı öncesi 6,09 seviyesinde olan dolar, karar sonrası 6,05 seviyesine kadar geriledi

FED'in faiz kararına dolardan ilk tepki
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FED, FOMC toplantısında beklendiği üzere 25 bp artış yaptı ve bandı %2,00-%2,25 aralığına çıkardı. Dolar/TL Fed'in faiz artırım kararı öncesi 6.09-6.10 bandında seyrediyordu. Karar sonrası çekilme 6.05'e kadar indi.

FED'İN KALAN HAMLEYİ ARALIK'TA YAPMASI BEKLENİYOR

2018'de 3 faiz artışı öngören FED, ilk faiz artışını Mart ayında 2. faiz artışını da Haziran'da gerçekleştirdi ve Haziran toplantısında 2018 öngörüsünü 4'e yükseltti. Yılın 3. faiz artışını yapan bankanın kalan faiz hamlesini Aralık'ta yapması bekleniyor.

KARAR SONRASI DOLAR GERİLEMEYE BAŞLADI

USD/TRY kuru 6,0550'ye gerilerken EUR/USD 1,18 denemesi yaptı, ABD Dolar Endeksi ise 93,95 seviyesine geriledi. FED Başkanı Jerome Powell'in konuşmasında yapacağı 2019 öngörüleri, özellikle büyüme ve enflasyon görünümü yakından takip edilecek.

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