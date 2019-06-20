Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum

Dün Asya piyasalarında 5,91'i gören dolar Fed'in faiz kararı sonrası düşüşe geçerek 5,78'e geriledi. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 5,75 seviyesinden alıcı buluyor.

Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum
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DÜN Asya piyasalarında 5,91'i gören dolar/TL, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) kararı sonrası düşüşünü hızlandırarak 5,78'e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybıyla 5,79'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 5,75'den alıcı buluyor.

 EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,51, sterlin/TL yüzde 0,07 artışla 7,32 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin artmasıyla gelişmekte olan ülke varlıklarına talebin artabileceğini belirtti.

'DOLARDA 5,7380 DESTEK KONUMUNDA'

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de 1. çeyrek cari denge, haftalık işsizlik başvuruları, Philedelphia Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7380'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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