Fed: Faizleri değiştirmek için acelemiz yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası'nın yavaşlayan küresel ekonominin ABD'nin yurt içi şartlarına etkisinin izlendiği ortamda faiz seviyesini değiştirmek için bir "acele hissetmediğini" ifade etti.

Faizlerin hali hazırda bulunduğu seviyeyi "uygun" olarak değerlendiren Powell, Çin ve Avrupa'da ekonomik yavaşlama ile diğer küresel konuların hali hazırda ABD'nin sağlığı için en büyük riskleri yarattıklarını savundu.

CBS'e konuşan Powell, politika faizinin "aşağı yukarı nötr" olduğuna inandığını da belirtti.

Demecinde Başkan Donald Trump'ın kendisini kovma yetkisi olduğunu düşünmediğini belirten Powell, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerine ilişkin yorumda bulunmasının uygun olmayacağını da ifade etti.

Powell, faiz artırımlarına ara vermelerinin Trump'ın yönelttiği eleştirilerle ilişkili olmadığını belirterek, "Fed hiçbir zaman siyasi değerlendirmeleri hesaba katmadı" diye konuştu.