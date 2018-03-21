fed faiz kararını açıkladı

FED faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin 25 paz puan arttırılması kararı çıktı. Ocak ayında yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle 1.50-1.75 oldu.
Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmesinin oldukça yüksek olasılık olduğunu belirtiyordu ancak FED toplamda 3 kez faiz artışı sinyali verdi.
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