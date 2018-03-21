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Fed faiz kararını açıkladı

Fed açıkladığı karara göre, faizi 25 baz puan arttırdı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed açıkladığı karara göre, faizi 25 baz puan arttırdı

21 Mart 2018 Çarşamba 21:10
Fed faiz kararını açıkladı
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FED faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin 25 paz puan arttırılması kararı çıktı. Ocak ayında yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle 1.50-1.75 oldu.
 
Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmesinin oldukça yüksek olasılık olduğunu belirtiyordu ancak FED toplamda 3 kez faiz artışı sinyali verdi.
 

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fed faiz kararını açıkladı
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