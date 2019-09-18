FED faiz kararını açıkladı

FEDERAL Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Banka’dan yapılan açıklamada söz konusu kararda “küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun” etkili olduğu belirtildi.