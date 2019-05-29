Fed'den iskonto faizinin değiştirilmemesi kararı

ABD Merkez Bankası iskonto faizinin değiştirilmemesi kararını oy birliği ile aldı

Fed'den iskonto faizinin değiştirilmemesi kararı
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12 bölgesel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) katılımı ile 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerindeki FOMC toplantısı öncesi yapılan iskonto faizi toplantısının bugün açıklanan tutanakları, 12 bölgesel Fed'in tamamının iskonto faiz oranının değiştirilmemesi yönünde oy kullandıklarını gösterdi. Tutanaklarda, "Yöneticiler cari para politikası duruşunu devam ettirmenin uygun olacağına ve FOMC'nin sabırlı bir yaklaşımı devam ettirmesi gerektiğine işaret ettiler" ifadeleri yer aldı. Fed'in iskonto faizi oybirliği ile alınan kararla yüzde 3 seviyesinde kaldı.

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