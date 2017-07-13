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Fed "Bej Kitap" raporu yayınladı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2017 sayısını yayımladı

Fed "Bej Kitap" raporu yayınladı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2017 sayısını yayımladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:52
Fed "Bej Kitap" raporu yayınladı
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BEJ  Kitap'ta, ekonomik faaliyetlerin haziran ayında ülkenin bütün bölgelerinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttığı bildirildi - Artan istihdamla sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığına vurgu yapılan raporda, "Birçok endüstriden firmalar, kalifiye eleman kıtlığı yaşadıklarını ve bunun işe alımları sınırladığını rapor etti" ifadesine yer verildi. ABD Merkez Bankasından (Fed), ekonomik faaliyetlerin haziran ayında ülkenin tüm bölgelerinde arttığı bildirildi.Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2017 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler haziranda ülke genelinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttı. Raporun hazırlanması için iş yerleriyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, şirketlerin kısa vadeli beklentilerinin de olumlu olduğuna işaret etti.

TÜKETİCİ HARCAMALARI YÜKSELDİ

Ekonominin yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarının ülkenin birçok bölgesinde arttığına dikkat çekilen raporda, buna ilaveten sanayi ve enerji faaliyetlerinin de güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.


İŞ GÜCÜ PİYASALARINDA ARZ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Bej Kitap, ayrıca istihdamın, haziran ayında, Atlanta ve St. Louis Fed’in görev bölgeleri dışında arttığını ortaya koydu. Artan istihdamla sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığına vurgu yapılan raporda, "Birçok endüstriden firmalar, kalifiye eleman kıtlığı yaşadıklarını ve bunun işe alımları sınırladığını rapor etti" ifadesine yer verildi.Ücret artışlarının birçok bölgede ılımlı düzeyde arttığı kaydedilen raporda, fiyatların ise daha sınırlı yükselme eğiliminde olduğu belirtildi.Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. 

Analistler, raporda pozitif bir dilin kullanılmasının Fed’in kademeli faiz artırımları ve bilanço küçültmeye yönelik planlarına sadık kalma olasılığını güçlendirdiğini belirtiyor. Fed, haziran ayında yayınlanan ekonomik projeksiyonlara göre, bu yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapmayı ve bilançosunu küçültmeye başlamayı planlıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
FEDKitapİş Dünyası
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