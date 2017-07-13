Fed Başkanı'nın konuşmasıyla dolar 3.57 lirada

YELLEN'IN konuşması öncesinde 3.59 - 3.60 lira aralığında olan dolar, bugünkü erken işlemlerde 3.5737 lira dolayında hareket ederken, dolar karşısında 1.1434 liraya kadar yükselen euro da 4.09 - 4.10 lira aralığına çekildi.

Yeni güne yüzde 0.13 yükselişle 103 bin 942 puanlık yeni rekor açılışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, 104 bin 110 puana kadar yükseldikten sonra, 104 bin puanın hemen altına çekildi.

Endeksi dün de, yüzde 0.61 artışla, 103 bin 810 puana yükselerek, yeni rekor düzeyden kapandı.

"Goldilocksun dönüşü"

İş Yatırım'ın "Goldilocksun dönüşü" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Gelişmiş ülke tahvil piyasalarındaki satış dalgası tersine döndü" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Yellenin 'enflasyondaki belirsizlik nedeniyle parasal sıkılaşmada ihtiyatlı bir patika izleneceği' mesajı sonrası dolar değer kaybederken ABD tahvilleri uzun bir aradan sonra ilk kez değer kazanıyor.

"Tahvil 'ayı' iken hisse 'boğa' olabilir tespiti ile haftaya başladık.

"Yellenin konuşması sonrası tahvil ve hissenin birlikte yükseldiği bir piyasa ile devam ediyoruz.

"Piyasalar büyümenin güçlenmesine rağmen enflasyonun yükselmediği Goldilocks senaryosuna geri dönüyor.

"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıklarının dünya piyasalarındaki iyimser rüzgarları arkasına alarak kısa vadede yükselmeye devam etmesini bekliyoruz.

"Piyasalar Goldlocks senaryosunu fiyatlamaya devam ederlerse önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbulun 105.000 110.000 bandına yükseldiğini görebiliriz."