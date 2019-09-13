Faturasını fastPay ile ödeyene indirim

CK Enerji Akdeniz Elektrik ve DenizBank'ın ilk kez geçen yıl başlattığı elektrik faturalarını fastPay ile ödeyenlere yönelik kampanya yeniden başladı. İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre elektrik faturasını ilk kez fastPay üzerinden ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10'u oranında iade yapılacak. Bankanın müşterisi olsun ya da olmasın herkesin faydalanabildiği aylık 10 TL'ye kadar varan iade fırsatından yararlanmak için tüketicilerin fatura ödemesini fastPay hesabından yapması gerekiyor.

İADE ORANI YÜZDE 5'TEN

YÜZDE 10'A YÜKSELTİLDİ

Akıllı telefon kullanımıyla mobil ödeme uygulamalarının hızla geliştiğine işaret eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Günümüz dünyasında zaman artık çok değerli. fastPay uygulaması ile müşterilerimiz herhangi bir yere gitmeden bulundukları noktadan saniyelerle ifade edilen bir sürede elektrik faturalarını ödeyebiliyorlar. Üstelik bu sırada kendilerine aylık 10 liraya varan bir iade de sağlanıyor. İlk kez geçen yıl başlattığımız kampanyada fastPay ile yapılan ödemelerde faturalarda yüzde 5'lik daha az ödeme fırsatı sunarken bu rakamı yüzde 10'a yükseltmiş durumdayız. Elektrik faturasını 29 Şubat 2020 tarihine kadar fastPay üzerinden ilk defa ödeyen kullanıcılar, kampanyadan herhangi bir taahhüt altına girmeden yararlanabilecek" diye konuştu. Teknolojiyi müşteri deneyimi ve yüksek verimlilik için maksimum seviyede kullanarak stratejik değer yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan bankanın Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan da, "Dijital ekosistemin getirdiği fırsatlardan herkesin yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda, fastPay üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm fatura ödemelerine 0 (sıfır) komisyon avantajımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Yenilediğimiz anlaşma sayesinde CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde fatura ödemelerini rahatça yaparak, yüzde 10'luk daha az ödeme avantajından yararlanmayı sürdürecekler" dedi.

CK ENERJİ AKDENİZ

MÜŞTERİLERİ İÇİN GEÇERLİ

Akıllı telefon kullanıcılarının ücretsiz indirilebildiği fastPay uygulaması, tüketicilere söz konusu sistem üzerinden hızla elektrik faturası ödeme imkanı sunuyor. Söz konusu uygulama üzerinden ilk kez fatura ödeyen tüketicilerin fastPay hesaplarına, ödemenin ardından faturanın yüzde 10'u tutarında 10 TL'ye kadar bir tutar bir hafta içinde yükleniyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri için geçerli olan kampanyada kullanıcılar, fastPay hesabından ödeme yaptıkları gibi, diledikleri kredi kartını uygulamaya tanımlayarak da kampanyadan yararlanabiliyor. fastPay üzerinden herhangi bir banka kartı ile yapılan elektrik faturası ödemelerinde banka komisyonu da ödenmiyor. Tüketiciler, kampanya detaylarına www.ckakdeniz.com.tr adresinden ulaşabilecek.