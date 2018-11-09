Faturalardan cebi yanan vatandaşa Bakan'dan müjde

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yıl başına kadar elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Dönmez maliyetler düşerse yılbaşına kadar faturalarda indirim olabileceğini belirtti.

"Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu yok" diyen Bakan Dönmez, "Depolama kapasitesini artırdığımız için yüzer enerjiden de dolayı doğal gazda herhangi bir arz bir sıkıntımız yok. Ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok. Yılbaşına kadar elektrik ve doğal gazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Maliyetler düşerse doğal gaz ve elektrikte indirim olabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

İRAN BİZİM SINIR KOMŞUMUZ

İran bizim sınır komşumuz. Doğal gaz ve petrolü oradan alıyoruz. İran ile 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var. TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek.

FATİH GEMİSİ SON DERECE MODERN

Fatih gemisi son derece modern ekipmanlarla donatıldı. An itibariyle 3585 metrelik bir derinliğe ulaştık. Hedefimiz 5500 metreye ulaşmak. İnşallah orada petrol veya gaz rezervine rastlarız.

Sayın Çipras'ın açıklaması için ise şunu söyleyeyim, oldu bittiye getirilmesin. Gerilimin yükselmesini istemiyoruz. Kendi alanımızda çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Rum kesiminde itilaflı bir durum var. Türkiye ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacağız. Kimsenin kaynağında gözümüz yok, bize müdahale edilmesin.Yeni gemi ile Karadeniz'de sondaj çalışması yapacağız. Mersin projesinde de sona yaklaştık. Oradan da ümitliyiz. Heyecanla bekliyoruz.

MALİYET DÜŞERSE İNDİRİM SÖZ KONUSU OLABİLİR

Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunu yok. Depolama kapasitesini artırdığımız için yüzer enerjiden de dolayı doğal gazda herhangi bir arz bir sıkıntımız yok. Ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok. Yılbaşına kadar elektrik ve doğal gazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet Kurumu da bakıyor, inceliyoruz. Doğal gaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir.

TÜKETİCİ OLUMSUZ ETKİLENMEDİ

Akaryakıtta eşel mobil konusunda pompa fiyatlarının anında yansıması söz konusu olarak ÖTV üzerinden bunu yönetelim dendi. Bugüne kadar da bu uygulama başarılı olarak sürdürüldü. 6 ay sürecinde akaryakıt tüketicisi bu son dalgalanmadan olumsuz etkilenmemiş oldu.

30 MİLYAR DOLAR CİVARINDA BİR GETİRİ SÖZ KONUSU

Hedefimiz Akkuyu'yu 2023'te ülkemize kazandırmak. Sinop'ta Japonlarla işbirliğimiz var. Diğeri de Çinlilerle Trakya lokasyonlu bir projemiz var. Nükleer sürecimiz devam ediyor. Nükleerde uygun koşullar oldukça ilerlemeye devam edeceğiz. Rüzgarda YEKA modeliyle devam edeceğiz. Enerjide verimlilik konusunda 2030'a kadar 30 milyar dolar civarında bir getiri söz konusu. Kamu olarak örnek olmamız lazım. Belirlediğimiz 7 tema var. Uygun finansman modelleri geliştirmek gerekiyor. Uzun vadeli finansman temin edebilirsek her şeyi yapabiliriz.