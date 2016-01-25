Fatura isyanı

ALANYA'DA yüksek meblağlarda gelen elektrik faturaları vatandaşı isyan ettirdi. Daha önce ödedikleri tutarların çok üzerinde faturalarla karşılaşan yüzlerce vatandaş, CLK Akdeniz Elektrik'e tepki gösterdi. Kestel Mahallesi'nde yaşayan Ümit Yılmaz isimli vatandaş kendisine 818 TL fatura gönderilmesine tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta tepkisini dile getiren Yılmaz, "200 TL dağıtım bedeli nedir? 400 TL kullanma bedeli yazıyor ama fatura bedeli 800 TL. El insaf. İtirazda bulunması için avukatıma başvurdum. Sizin de itiraz etmenizi öneririm" dedi. Yılmaz'ın paylaşımına ise ilginç yorumlar yapıldı. Korhan Baysan, "Bin liraya yakın fatura da bana geldi" derken, Mehmet Demir, "En iyisi güneş enerjisine geçelim" diye konuştu. Ümit Yılmaz, "Abi, ondan da güneşi kullanım bedeli isterler" diyerek CLK'ya gönderme yaptı. Sadullah Saltalı, "Geçen gün de aynısı bana oldu. Her ay 150 TL gelen elektrik faturası bu ay 756 TL geldi. Şok oldum" yorumunu yaptı.

'TÜKETİCİ KUŞATMA ALTINDA'

Yaşanan fatura terörü konusunda Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan da bir değerlendirme yaparak, elektrik firmalarının özelleştirilmesinden sonra akıl almaz bir yöntem izlenmeye başlandığını söyledi. Şencan, "Kayıp kaçak bedeli, hat kullanım bedeli, açma-kapama bedeli, personel gideri, bunlar ıvır zıvır şeyler. Bunlar akla hayale gelmeyecek detaylar. Bunlarla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar verdi. Yargıtay'ın diğer kararları var. Bunlara rağmen bu kesintileri almaya devam ettiler. Yargıtay kararları içtihattır, yasa yerine geçer. Hele Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği karar, en üst karar anlamına geliyor. Bunlara uyulması gerekir. Bu işletmeler bugüne kadar buna uymadı. Çünkü bunlara herhangi bir ceza veren bir müeyyide yok. Firmalar da bunun arkasına sığınarak vatandaşı sonuna kadar soymaya devam ediyor" dedi.

DAVA DOSYASI DANIŞTAY'DA

Şencan, şöyle devam etti: "Maalesef bizler de bir kademe ileri gidemedik. Genel merkezimiz bu kesintilerin iptal edilmesi için Danıştay'a 2,5 yıl önce dava açtı. Çünkü bunlar Anayasa'ya, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere aykırı. Ticaret Yasası'na bile aykırı. Bunlarla ilgili dosyamız halen Danıştay'da bekliyor. Allah bilir, daha dosyanın kapağını bile kaldırmadılar. Tüketici bir kuşatma altında. Bana göre protesto edilmesi gereken bu firmalar değil. Bu firmalar kendi görevlerini yapıyor. Bunlarla ilgili asıl tasarruf AKP Hükümeti'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda. Bu bakanlık yeni bir tebliğ yayınladı. 'Sözleşme gücü' diye bir başlık altında kayıp kaçakları, hat kullanım bedelini bunun içerisine soktular.

VATANDAŞA BİLGİ VERİLMİYOR

Torba Yasa ile nasıl her şeyi alıp içerisine sokuyorlarsa, bu firmalar da sanki kopya çekti. Bu başlığın içerisine yasal olmayan bütün kesintileri soktular. Vatandaş kendisinden ne kadar kayıp kaçak bedeli kesildiğiyle ilgili başvuruda bulunsa bilgi verilmiyor. Devam eden davalar var. Hakimler bilirkişiler tayin etti. Bilirkişiler raporlarını tamamlamak üzere. Bugünkü olay yarın başka bir şekil alıyor, başka bir şekle dönüşüyor. Bunun içinden çıkmayı o kadar zorlaştırıyorlar ki. Bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Türk adaletine güveniyoruz. Bunların bir gün mutlaka üstesinden gelinecek. Bunu herkes çok iyi bilsin. Halkın hakkını çatır çatır yemeyi bir gün çatır çatır ödeyecekler. Bankalar nasıl ödedi?

'HÜKÜMET KOLLUYOR' İMASI

Ancak bankalar çok ağlayınca hükümet bir yasa çıkardı, 20 kalem haksız kazancı yasal hale getirdi. Bunlarla ilgili de hükümet yine bir formül bulur diye tahmin ediyorum. Bunu da yasal hale getirirlerse o zaman hiç kimsenin diyecek bir şeyi kalmaz. Bunun için halk biraz daha sabretsin, metanetli olsun. Bizler konunun takipçisiyiz. Yakın zamanda sonuca ulaşmayı umut ediyoruz. Bu nedenle bildiriler yayınlayacağız. Basın kanalıyla halkı bilinçlendireceğiz.. Halkımız günü gelince bizim yönlendirmemiz doğrultusunda haklarını arayacak."

'OLAĞANÜSTÜ DURUM YAŞIYORUZ'

Vatandaşa sosyal medyadan da seslenen Şencan, şunları söyledi: "Yüksek gelen ve içerisinde hak etmediğiniz kalemler bulunan elektrik faturalarına karşı sosyal medyada fikir birliği içinde olmanız bizleri son derece memnun etti. THD olarak her zaman tüketicilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu konuda uzun zamandır hazırlıklarımız var. Çok yakında sona ulaşmak üzereyiz. Bu konuyu daha önce sizlerle paylaştım. Bankaları nasıl dize getirdiysek, sizlerin de desteğiyle bu konunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum.

'BİRLİKTE TEPKİ GÖSTERELİM'

Aranızdan gönüllü arkadaşlarla derneğimizde buluşalım, pankart ve bildiri hazırlayalım ve bir komite oluşturalım. 25 Ocak Pazartesi günü dernek önünde toplanalım ve hep birlikte CLK Akdeniz Elektrik'e yürüyelim. Amacımıza ulaşmak için bunları yapalım. Ben de polise bilgi vereyim. Taşkınlık yapılmasını önleyelim. Bunu hep birlikte yapalım. Haklı davamızda haksız duruma düşmeyelim. Türkiye şu günlerde olağanüstü bir durum yaşıyor. Bu nedenle planlı bir şekilde bize yakışanı yapalım. Arkadaşlarımıza bu duyuruyu yapalım. Bakalım bizimle birlikte gerçekten kimler olacak? Sizleri dernek binasında bekliyorum."

'BUNUN ADI DOLANDIRICILIK'

Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu da, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Kurtoğlu, "Geçmişte 'Bu milletin anasını belleyeceğiz' diyen CLK'nın büyük ortağı Mehmet Cengiz ve kuruluşları sözlerinde durduklarını bu son gelen faturalarda göstermiş oldu. CLK, elektriğin KW/saatini 20.8018 kuruştan bizlere satıyor. Benim gibi 656 KW/saat elektrik kullanan vatandaşın ödemesi gereken para 136 TL 46 kuruş. CLK sihirbazlığı bundan sonra başlıyor. Ödenmesi gereken hanesindeki 136 TL 46 kuruş her nasılsa birdenbire 258 TL oluyor. Bu takdirde bize satılan elektriğin KW/saat yeni soygun fiyatı hesaptaki gibi oluyor.

'ELEKTRİĞİ KİM DAĞITIYOR?'

258 (Misaldeki faturada ödenen para tutarı)/ 656 /Misaldeki Faturada tüketilen elektrik miktarı) 258/656 birden 39.33 kuruşa fırlıyor. Böylece biz vatandaş olarak elektriğin KW/saat fiyatını ödememiz gerekenden 18.53 kuruş daha fazla para ödeyerek alıyoruz. Ödememiz gereken paradan yüzde 90 fazlasını ödüyoruz. Faturalardaki dağıtım bedeli adı altında alınan paralar tamamen uyduruk. Bunlar işi öyle azıttılar ki elektrik sanki kamyonla, otobüsle dağıtılıyor. Özelleşmeden önce elektriği kuşlar mı dağıtıyordu? Elektrik dağıtımı, bakır alüminyum tel vasıtasıyla yapılır. Akıl dışı bu kandırmaların hukuktaki adı nitelikli dolandırıcılık" diye konuştu.

VATANDAŞ EYLEM YAPACAK