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Fas'a doğal taş ihracatı başladı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı'nın da yer aldığı Batı Akdeniz doğal taş kümesi, yurt dışı pazarlama faaliyetine, proje katılımcısı 8 firmadan 10 ihracatçı katıldı

Fas'a doğal taş ihracatı başladı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı'nın da yer aldığı Batı Akdeniz doğal taş kümesi, yurt dışı pazarlama faaliyetine, proje katılımcısı 8 firmadan 10 ihracatçı katıldı

26 Aralık 2017 Salı 20:58
Fas'a doğal taş ihracatı başladı
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BATI Akdeniz'den gerçekleşen doğal taş ihracatını daha da artırmak için gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, bölge ihracatına katkı kayacak görüşmeler gerçekleştirildi. Fas'ta gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında katılımcı firmalar ile Faslı ithalatçıları bir araya getiren B2B programı, Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman'ın açılış konuşması ile başladı. Fas'ın dış ticaret ve ithalat verilerini paylaşan Önder Duman, bölgenin dinamikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Katılımcıları bölgede talep gören doğal taş ürünleri hakkında bilgilendiren Duman, heyetin bölgede iş bağlantıları sağlayabilmeleri için de paylaşımda bulundu. B2B iş görüşmelerinde Batı Akdenizli firmalar, Faslı firmalara ürünlerini, üretim alanlarını, daha önce yer aldıkları uluslararası büyük inşaat yatırımlarını detaylı bir şekilde anlatma imkanı buldu. B2B programı, heyet katılımcısı firmalar ve bölgedeki firma yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yurt dışı pazarlama programı daha sonra firma ve tesis ziyaretleri ile devam etti. Bölgedeki önemli ithalatçıların tesislerine giden heyet katılımcıları hem yerinde iş görüşmeleri gerçekleştirdi hem de bölgede talep gören doğal taşları yerinde inceleme fırsatı elde etti. Türkiye, 2016 yılında 126,5 milyon dolarlık doğal taş ithal eden Fas'a bu alanda en fazla ihracat yapan 4. ülke olma özelliğini taşıyordu. Bu faaliyetle bu rakamın daha da artması bekleniyor. Batı Akdeniz doğal taş kümesi daha önce de Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iş gezisi düzenlemişti.

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Batı Akdeniz İhracatçılar BirliğiBAİBMustafa Satıcı
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