Fakıbaba: Ucuz et 10 bin noktada satılacak

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 21 Ekim'de bir hafta içerisinde ucuzlatma sözü verdiği kırmızı et fiyatını düşürecek formül netleşiyor. Kırmızı et fiyatlarını düşürmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla büyük marketlerde satış reyonları kurmaya hazırlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hedefini zincir marketlerin de içerisinde yer alacağı 10 bin satış noktası olarak belirledi. Bakan Fakıbaba, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "10 bin satış noktası belirleyeceğiz. Onlarla anlaşma yapacağım" diye konuştu.

İKİ ZİNCİR ÖNE ÇIKTI



Görüşme yaptığı zincir marketlerin isimlerini açıklamayan Fakıbaba, "10 bin nokta, büyük zincir marketlerden mi oluşacak?" sorusuna da "Birinin 6 bin var, birinin 3-4 bin ya da daha az. Bunlarla yapacağız" yanıtını verdi. Fakıbaba, yurtdışından getirilen etlerin bu noktalara dağıtılacağını söylerken, "Kafamda bir fiyat var, o fiyatı tutturacağım" diye ekledi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre Fakıbaba, 21 Ekim'de Şanlıurfa'da katıldığı ‘Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantısı'nda, "Allah'ın izniyle bir haftaya kadar garibanın nasıl ucuza da et yediğini hep beraber göreceğiz" demişti. Bakan 20 Temmuz'da görevi devraldığında da kırmızı et ithalatını 2.5-3 yıl içinde bitirme sözü vermişti.



ÇALIŞMAMIZ KASIMDA NİHAİ AŞAMAYA GELİR



Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili çalışmaların kasım ayı ortalarında nihai aşamaya geleceğini belirten Fakıbaba, "Alt gelir grubunun rahat alabileceği bir fiyat. Ama bunu yaparken de üreticiyi gerçekten rahatsız etmeyecek bir proje olacak" diye konuştu. Türkiye son olarak 11 Ekim'de Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesine yönelik anlaşma imzalamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye bu yılın ilk yarısında 548 milyon 419 bin dolarlık canlı hayvan, 7 milyon 704 bin dolarlık da et ithal etti.



TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK ZİNCİR A101, BİM İSE İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR



1- A101: 6.992

2- BİM: 6012

3- Şok: 4990

4- Ekomini: 1772

5-Migros: 1617



Ortakalan.com.tr'nin verilerine göre 30 Eylül 2017 itibarıyla A 101'in 6 bin 992, BİM'in 6 bin 12, Şok'un ise 4 bin 990 mağazası bulunuyor.