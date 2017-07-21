Fakıbaba: Et ve kurbanlık hayvan fiyatlarında mutlaka tedbir alacağız

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanı Rumen Porodzanov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.Fakıbaba, "Arkadaşlarımızla görüşüyoruz, kısa zamanda alacağımız tedbirleri halkımıza açıklayacağız. Onun için 'biraz sabır' diyorum. Kurban Bayramı'nda bütün vatandaşlarımızın bütçelerine uygun kurban kesimi yapmaları hepimizin büyük arzusu" dedi.Göreve başladığı ilk gün saat 02.00'ye kadar Bakanlıktaki yetkililerle görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu: "Mutlaka ve mutlaka (et fiyatları konusunda) önlem almamız gerektiğini biliyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi mutlu etmek devlet, bakanlık ve hükümet olarak bizlerin görevi ama benim bugün Ahmet Fakıbaba olarak ilk günden peşinen bir şey söylemem doğru olmaz. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Biraz zaman istiyoruz ancak bu çok uzun bir süreyi kapsamıyor. Bu konuda mutlaka tedbirlerimizi alacağız ve kısa zamanda halkımıza açıklayacağız. Onun için 'biraz sabır' diyorum. Kurban Bayramı'nda bütün vatandaşlarımızın bütçelerine uygun kurban kesimi yapmaları da hepimizin arzusu."Fakıbaba, Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanı Rumen Porodzanov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına, göreve dün geldiğini söyleyerek başlayan Fakıbaba, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği ve dostluğun tarihin köklerine kadar gittiğini dile getirdi.İki ülke arasındaki dış ticaret hacmine işaret eden Fakıbaba, bunu yeterli görmediklerini belirtti.Fakıbaba, tarım sektöründeki bazı problemleri dost ve müttefik ülkeler olarak aşabileceklerini belirterek, şöyle devam etti: "Taze sebze ve meyve ihracatımızın yüzde 90'ı Bulgaristan kapısından geçmektedir. Buradaki kontrollerden dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Öte yandan AB'den ithal ettiğimiz canlı hayvanların Türkiye'ye girişi de Bulgaristan'dan yapılmaktadır. Burada beklemeden dolayı bazı sıkıntılarımız var ama doktor ve finansçı olan iki tarım bakanının bu sorunları çözeceğine ve ilişkileri çok daha iyi yerlere getireceğine yürekten inanıyorum.""TARIM VE HAYVANCILIK DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ"Konuk bakan Porodzanov da Bakanlık görevini devralması nedeniyle Fakıbaba'yı tebrik etti.Tarım ve hayvancılığın dünyanın en önemli sektörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Porodzanov, bu alanlarda büyük tecrübe sahibi olan iki ülke için ziyaretin çok önemli olduğunu söyledi.Porodzanov, Fakıbaba'nın ilk dış kabulü olması nedeniyle bu görüşmenin kendileri için de güzel bir tesadüf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bizim gayemiz bugüne kadar iyi gelişen ikili ilişkilerin bundan sonra daha üst seviyelere taşınmasıdır. İki ülkenin buna ortak çaba göstereceğine inancımız tam. Bulgar ve Türk hükümetlerinin çok sağlam zemine oturmuş ilişkileri var. Bundan sonra da daha iyi bir iş birliğine imza atacağımıza eminim. Size ve ekibinize yeni görevinizde başarılar dilerim."