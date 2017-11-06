Fakıbaba'dan müjde! Kadınlara yetiştirebileceği kadar hayvan vereceğiz

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'ucuz et' projesine ilişkin açıklamada bulundu. Fakıbaba, projeye iki marketin dahil edilmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Fakıbaba, "Tüm illerde şubesi olan marketleri seçtik. Marketler arasında taraf tutmuyoruz. Şartname koyduk, ihale ile verdik. Neden bu marketlere verdik, çünkü 81 ilde var. Şimdi İstanbul'da var, Şırnak'ta yok olur mu? İki firma eşit olunca ikisine de verdik. Yoksa 1 firmaya verecektik" dedi.

"ET SATIŞI 10 TONA ÇIKARILABİLİR"

Fakıbaba, kasapların projeye neden kendilerinin dahil edilmediği yönündeki eleştirilerine, "İki zinciri kontrol etmek var, bir de 50 bin kasabı ayrı ayrı kontrol etmek var" şeklinde yanıt verdi. Et satışının 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyleyen Fakıbaba, piyasa oturuncaya kadar regülasyona devam edeceklerini belirtti.

"HAYVANCILIKTA KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ KURACAĞIZ"

Öte yandan bakanlığın, 23 cazibe merkezi ilinde aile işletmelerine yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştığını da söyleyen Fakıbaba, "Kısa zamanda küçük aile işletmelerini devreye sokacağız. Ailede kadınların sigortalı olacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz, kadının ilgileneceği bir sayıda hayvanı vereceğiz. Cazibe merkezleri illerinde olacak, bu 23 ilde düşünüyoruz" şeklinde konuştu.