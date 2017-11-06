Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112110
ALTIN
157.448
DOLAR
3.8511
STERLİN
5.0457
EURO
4.4712
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek...
Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor
Geceleri kapı koluna bardak koyun!...
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla...
banner468

Fakıbaba'dan müjde! Kadınlara yetiştirebileceği kadar hayvan vereceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "23 cazibe merkezi ilinde kadınlara ilgilenebileceği sayıda hayvan vereceğiz. Böylece küçük aile işletmeleri oluşturulacak" dedi

Fakıbaba'dan müjde! Kadınlara yetiştirebileceği kadar hayvan vereceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "23 cazibe merkezi ilinde kadınlara ilgilenebileceği sayıda hayvan vereceğiz. Böylece küçük aile işletmeleri oluşturulacak" dedi

06 Kasım 2017 Pazartesi 12:25
Fakıbaba'dan müjde! Kadınlara yetiştirebileceği kadar hayvan vereceğiz
banner404

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet  Eşref Fakıbaba, 'ucuz et' projesine ilişkin açıklamada bulundu. Fakıbaba, projeye iki marketin dahil edilmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Fakıbaba, "Tüm illerde şubesi olan marketleri seçtik. Marketler arasında taraf tutmuyoruz. Şartname koyduk, ihale ile verdik. Neden bu marketlere verdik, çünkü 81 ilde var. Şimdi İstanbul'da var, Şırnak'ta yok olur mu? İki firma eşit olunca ikisine de verdik. Yoksa 1 firmaya verecektik" dedi.

"ET SATIŞI 10 TONA ÇIKARILABİLİR"

Fakıbaba, kasapların projeye neden kendilerinin dahil edilmediği yönündeki eleştirilerine, "İki zinciri kontrol etmek var, bir de 50 bin kasabı ayrı ayrı kontrol etmek var" şeklinde yanıt verdi. Et satışının 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyleyen Fakıbaba, piyasa oturuncaya kadar regülasyona devam edeceklerini belirtti.

"HAYVANCILIKTA KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ KURACAĞIZ"

Öte yandan bakanlığın, 23 cazibe merkezi ilinde aile işletmelerine yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştığını da söyleyen Fakıbaba, "Kısa zamanda küçük aile işletmelerini devreye sokacağız. Ailede kadınların sigortalı olacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz, kadının ilgileneceği bir sayıda hayvanı vereceğiz. Cazibe merkezleri illerinde olacak, bu 23 ilde düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Eşref FakıbabaEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfenkci, tüketicilere yönelik aldatıcı reklamlara karşı uyardı
Tüfenkci, tüketicilere yönelik aldatıcı reklamlara karşı uyardı
Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor
Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle!
Merkez Bankası'ndan kritik hamle!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim