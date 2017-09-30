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Fakıbaba'dan domates tohumu açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var, 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum." dedi

Fakıbaba'dan domates tohumu açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var, 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum." dedi

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:39
Fakıbaba'dan domates tohumu açıklaması
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FAKIBABA, Kahramanmaraş'taki araştırma enstitüsünün açılışında yaptığı  konuşmada, ülkede kullanılan tohumlarla ilgili yanlış inanışların olduğunu ancak  Türkiye'nin son dönemlerde Ar-Ge çalışmalarıyla yerli tohum üretiminde önemli  yerlere geldiğini söyledi.

Bu konuda özellikle İsrail tohumlarıyla ilgili yanlış inanışlar  bulunduğunu vurgulayan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ülkemizde üretilen tohumların yüzde 70'i bakanlığımızca  geliştirilmektedir. Bazen arkadaşlar domatesin tohumunu bile dışarıdan ithal  ettiğimizi söylüyorlar. Bırakın tarım bakanı olarak, bir Türk vatandaş olarak bu  durum beni çok üzüyor. Oysa hem devletin, hem enstitülerimizin hem de özel  sektörün yaptığı o kadar güzel Ar-Ge çalışamaları var ki diğer ülkeler arasında  sıraya girebilecek yere sahibiz."

Konuşması sırasında önceki gün gerçekleştirdiği bazı ziyaretlerde  gördüğü laboratuvarlarla ilgili izlenimlerini de paylaşan Fakıbaba, şöyle devam  etti:

"Avrupa'da olmayan müthiş laboratuvar ve orada üretilen yerli tohumlar  beni gururlandıran şeylerden birisi. Burada da arkadaşlar önemli işler yapıyordu,  yine yapmaya devam edecek. Bizim bakanlığa bağlı çalışmalarını devam ettiren,  Ar-Ge çalışmaları yapan 50'ye yakın enstitümüz bulunmakta. Bilim adamlarımızla  beraber kendi tohumunu üreten, ihraç eden ve zaman zaman da doğal olarak ithal  ettiğimiz ürünler de olacak ama ihracatımızın çok daha fazla olduğunu bilmenizi  arzu ediyorum. Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var,  'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz  ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini  istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşı Ahmet Eşref FakıbabaDomates TohumuAhmet Eşref Fakıbaba
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