Faizler son 3 yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası’nın 27 Temmuz’da 4.5 yıl aradan sonra 425 baz puanlık indiriminin hemen ardından 12 Eylül’de 325 puanlık daha indirime gitmesi kredi faizlerinin de düşmesini sağlamıştı. Ziraat, VakıfBank, Halkbank ağustosta konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0.99’a çekmişti. Bu dönemde özel bankalarda konut faizi yüzde 1.30’un üzerindeydi. Son indirimle özelde de konut faizi yüzde 1.15’e kadar indi.

TAŞITTA DA İNDİRİM



Geçtiğimiz hafta ise konutta başlayan faiz indirimi taşıt kredisine de yansıdı. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretim sıfır binek ve ticari araçlarda aylık faizi yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürdü. Bu kararın ardından özel bankalar da bazı otomotiv firmalarıyla kampanyalar düzenledi. Yapı Kredi, Ford’la yaptığı yaptığı kampanya ile yüzde 0.49 faizle kredi sunuyor. Onun dışında güncel oranlara bakıldığında en düşük taşıt kredi faizi sunan özel banka yüzde 1.25 ile yine TEB olarak öne çıkıyor.



YÜZDE 1.18'E GERİLEDİ



İhtiyaç kredilerine bakıldığında ise şu anda başlangıç seviyesi dikkate alındığında en düşük ihtiyaç kredisi veren banka yüzde 1.18 faiz oranı ile TEB oldu. Bu oran, konut kredi faizini yakalamış durumda. Kredinin yıllık faiz maliyeti yüzde 14.16. Merkez Bankası’nın verilerine göre ortalamada yıllık faiz oranları en son Mayıs 2015’te görülmüştü. Bir başka deyişle ihtiyaç kredi faizlerinde son 3 yılın en düşük seviyeleri yakalanmış oldu. Merkez Bankası’nın faiz indirimlere devam etmesiyle, banka faizlerinin bir miktar daha gerilemesi bekleniyor.