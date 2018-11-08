Faizler düşünce 100 bin TL'lik kredide 37 bin TL cepte kaldı

DOLAR 13 Ağustos gece yarısı 7,22 lirayı görmüştü. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle son iki ayda yüzde 34,4 gerileyen kur 5,35'e indi. Kurda geri çekilme ucuz kredinin de kapısını araladı. Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını beklemeden döviz kurundaki bu düşüşü kredilerine yansıtıyor. Konuttan ihtiyaca kadar tüm kredilerde güncel faiz oranlarını bankalar 1 Kasım itibarıyla ilan etmeye başladı.

PEŞ PEŞE DÜŞÜRDÜLER

Posta'da yer alan habere göre, kredi faizinde indirime giden bankalardan biri Akbank. Banka, 120 aya kadar 100 bin liralık konut kredisi faiz oranını 2,89'dan 2,75'e, sonra 2,69'dan 2,59'a düşürdü. Bu da konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksitlerini 271 lira, toplam faiz ödemesini 32 bin 588 lira düşürüyor. Yine 12-24 ay vadede 30-50 bin TL arası ihtiyaç kredisinde faizi (sigortalı) 2,95'ten 2,79'a, 36 ayda ise 2,75'e çekti.

TÜKETİCİYE DESTEK

Garanti Bankası 5 ve 10 yıllık konut kredisi faizlerini 2,55'ten 2,40'a, 6 Kasım'da 2,34'e düşürdü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3,07'lerdeki faiz oranını 2,72'ye kadar geri çekti. ING Bank da iki ay önce 2,45'lere kadar çıkan konut kredisi faizlerini 2,09'lara, tüketici kredisini kredi notuna göre değişmekle birlikte 2,90'lardan 2,49-2,29'lara kadar düşürdü.

AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR

Yapı Kredi de 36 ay vadeli 50 bin TL kredide ihtiyaç kredisi faizlerini yüzde 3'ü aşan seviyeden 2,78'lere düşürdü. 5 ve 10 yıllık konut kredisinde ise 2,50-2,52 bandındaki faizi yüzde 2,33'lere düşürdü. Kamu bankası Vakıfbank da ihtiyaç kredisinde 2,70'lerdeki kredi faiz oranlarını 2,50'lere düşürdü. Konut kredisi faizi 2,09 seviyesinde. Ziraat ise konut kredi faizini yüzde 1,98'de tutuyor.

TOPLAM MALİYET AZALDI

Bankaların tüketici kredilerinde faizi 3,07- 2,90'lardan 2,72-2,29'a, konutta 3,10-2,50 bandından 2,30- 2,09'lara geri çekmesi, maliyetleri düşürecek. Böylece iki ay önce bankadan ortalama 2,90'dan 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksitleri 205 lira, 36 ayın sonunda toplam maliyeti yaklaşık 7 bin lira düşecek. 100 bin liralık konut kredisinde ise taksitler 311 lira, 120 ay sonunda toplam ödeme 37 bin 368 lira düşmüş oluyor.