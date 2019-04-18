Faizler düşme eğiliminde... Satışlar 8 ayın zirvesinde

YENİ Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde dengelenme sürecine giren ekonomide, sanayi üretimi, PMI Endeksi ve otomobil piyasasından gelen toparlanma sinyali, dün açıklanan konut satış rakamları ile güçlendi. Kurdaki yükselişin ardından konut kredisi faizlerindeki anormal artışın etkisiyle durma noktasına gelen konut satışlarında şubatta başlayan kıpırdanma, martta adeta şahlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayında konut satışları, şubata göre yüzde 34 artarak 105 bini aştı. Yıllık bazda ise şubatta yüzde 18, ocakta yüzde 25 olan daralma, martta yüzde 5'e geriledi. Toparlanma sinyallerinin en önemli göstergesi, ipotekli konut satışlarındaki artış oldu. Kredi faizlerinde başlayan gevşemeye paralel olarak ipotekli konut satışları, martta şubata göre yüzde 156 artarak 22 bin 762 adet ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İpotekli satışlarda şubatta yüzde 68, ocakta 777 olan yıllık bazdaki daralma ise martta yüzde 31'e geriledi. Şubatta yüzde 11 olan ipotekli satışların toplam içerisindeki payı martta yüzde 21.6'ya çıktı.

FAİZ DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU

Mart 2018'de yüzde 15 seviyelerinde bulunan konut kredisi yıllık faiz oranı, bu yılın şubatında yüzde 25'e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın likiditeye ilişkin aldığı önlemlerle söz konusu faiz oranı martta yüzde 21'e geriledi. Konutta faiz oranı 5 Nisan 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 17.12 seviyesine geriledi. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 140 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 10 bin 619 konut satışıyla Ankara, 6 bin 366 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 27 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163'e geriledi. İlk satışlar şubata göre ise yüzde 35 arttı.

ALBAYRAK İŞARET ETMİŞTİ

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mart ayının son haftasında yaptığı açıklamada, konut sektöründe faizlerin yüzde 1.28'lere geldiğini belirterek, "Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0.98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak. Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖZEL BANKALAR DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

KAMU bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1.28'e düşürmesi sektöre önemli bir dinamizm kazandırdı. Vatandaşlarımızın kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut verici. Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlanmıştır. Özel bankalar da özveri ve fedakârlıkta bulunan gayrimenkul sektörü ve kamu bankaları gibi elini taşın altına koymalır. Sene sonuna kadar yabancıya satışta 10 milyar doları yakalayabiliriz.