Faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacak!

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TCMB'nin politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesinin otomotiv sektörüne etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Genel olarak otomotiv satışlarını etkileyen 3 ana unsur bulunduğunu ifade eden Bilaloğlu, "Bunların birisi, araçların fiyatları... Bunun içinde döviz kurları ve vergiler de yer alıyor. İkincisi, tüketicinin güveni ve üçüncüsü de araçların finansman imkanları... Bu da aslında bankanın kredi verme iştahı ve faiz oranlarıyla direkt olarak ilintili." diye konuştu.



Yaptıkları hesaplara göre, genelde araç finansmanı yüzde 1 seviyesine geldiğinde pazarın büyüdüğünü aktaran Bilaloğlu, Türk tüketicisinin finansman imkanı bulduğunda ve aracını yüzde 1'le finansman edebildiğinde pazarın da olumlu geliştiğini ifade etti.



Bilaloğlu, TCMB'nin faiz kararını olumlu bulduklarını belirterek, "Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım, bizim açımızdan çok doğru yönde bir adım. Çünkü bu yüzde 1'in illa ki Merkez Bankası faiziyle buluşması gerekmiyor. Kampanyalarla birlikte oraya gelmesi yeterli. Çünkü birçok marka, faiz destek kampanyası yapıyor. Faizlerin inmesi, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının o seviyelere gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi olacağı aşikar." diye konuştu.



"Faiz indirimi toplam pazarı 400 bin seviyesine taşıma potansiyeline sahip"



Ali Bilaloğlu, faiz indirimi sonrası otomotiv satış beklentilerinin de arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Faiz indiriminden önceki durumla mukayese edersek herhalde faiz indirimi sonrası toplam pazar beklentisi yüzde 50 civarında arttı. ODD'nin en son açıkladığına göre, toplam yıl sonu satış beklentisi 350 bin civarındaydı. Daha yeni bir rakam, ODD üyelerden henüz rakam almadı. Bu çalışmalar şu an yapılıyor. Bu yüzden şu an bir tahmin rakamı verecek olursam, faiz indirimi, toplam pazarı 400 bin seviyesine taşıma potansiyeline sahip."



Volkswagen'in olası yatırımı



ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, Türkiye'de yatırım yapacağı konuşulan Volkswagen'in olası yatırımına ilişkin de, "Buna ODD Başkanı ve bir vatandaş olarak cevap vereceğim. Türkiye'ye gelecek ve istihdam sağlayacak her türlü yatırıma kucak açmamız ve bunu da desteklememiz gerekiyor. Bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum; inşallah Volkswagen yatırımı gelir ve gazetelerde yazıldığı gibi 7 bin, 8 bin kişiye istihdam sağlarız. Türkiye'de otomotiv sanayisindeki ciddi bir oyuncunun Türkiye'de yer alması otomotiv sanayisi için de kötü değil, iyi olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.