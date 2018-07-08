'Faiz indirimi sürsün'

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konut satışlarının artması, piyasaların canlı tutulması ve özellikle ekonomimiz için çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz aylarda bankaların konut faizlerinde elini taşın altına koyması ve konut sahiplerinin fiyatlarını aşağı çekmesi olumlu sonuçlar getirmişti. Bu faiz indirimleri ve konut satış kampanyaları sürekli olmasa bile en az 3 ay daha devam etmeli. Enflasyonun da düşürülmesi için bir süre daha inşaat ve konut sektörünün buna ihtiyacı var” dedi.

'KAMPANYA KONUT SATIŞLARINI ARTIRDI'

Konut satışlarının mayıs ayında artışa geçmesinde konut kredi faizlerinin düşürülmesinin doğrudan etkisi olduğunu belirten Palandöken, "Vatandaş ev alırken birikiminden çok bankalara borçlanarak alıyor. Bankalardaki bu yüksek faizler ise vatandaşı zorluyor, ev sahibi olmaktan korkutuyor. Konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki yüksek fiyatların düşürülmesi gerektiğinin altını daha önce çizmiştik. Bankalar ve inşaat sektörü 10 Mayıs itibariyle bu faizlerde ve satış fiyatlarında indirime gitti. Bu da piyasalara olumlu yansıdı. Öyle ki konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87’ye düşerken, mayıs ayı sonunda bu oran yüzde 2,7 artarak 119 bin 655’e çıktı. Kampanyanın kısa süre içinde bitirilmesi nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların tümü bu fırsattan yararlanamadı" diye konuştu.

'İNDİRİM DEVAM EDERSE PİYASALAR RAHATLAR'

Palandöken, konut fiyatlarındaki kampanyaların ve kredi faizlerinin indirime devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "İnşaat sektörü kendisiyle birlikte birçok sektöre zincirleme olarak etki ediyor. Yapım öncesi ve sonrasında gayrimenkul sektörünü, esnafı, ulaşım sektörünü olumlu etkiliyor. Konutun yapıldığı yerdeki esnaf da kazanıyor, ulaşım hatları yapılıyor, vatandaş taksiyi, dolmuşu, berberi, manavı ile hem esnafa hem ekonomiye katkı sağlıyor. Konuttaki indirim ve kredi faizlerindeki indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır. Kısa sürede dahi olsa bu indirimin olumlu etkisini mayıs ayı sonunda ilk kez satılan konutların bir önceki yılın aynı ayına göre artmasından anlayabiliriz. 2 milyona yakın konut stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli” şeklinde konuştu.

'KADIN ESNAFLAR ARTTI'

Türkiye'deki kadın esnaf ve sanatkar sayısına değinen Palandöken, kadın esnafların son beş yılda yüzde 50 artış gösterdiğini dile getirdi. Palandöken, "2013 yılında 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı 2018 haziran ayı sonu itibariyle 92 bin 525 artarak 277 bin 955 oldu. Kadınların toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise yüzde 16,06 olarak kayıtlara geçti. Kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın sayısının artması teşkilatımız adına büyük önem arz etmektedir. Kadın esnaf ve sanatkar sayısının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'KADINLAR BAKKALLIĞI TERCİH EDİYOR'

Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 730 bin 901 esnaf ve sanatkarın yüzde 16,06'sını kadın esnaf ve sanatkarlar oluşturuyor. Son beş yıl içinde kadın esnafımızın toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı yüzde 12,30’dan yüzde 16,06’ya yükseldi. 2013’ten bu yana toplam 92 bin 525 kadın esnaf ve sanatkar aramıza katıldı. En fazla kadın işletmesi olan meslek kollarının başında büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret geliyor. Toplam 34 bin 704 kadın büfe, bakkal ve market işletmeciliği yapıyor. İkinci sırada ise 23 bin 922 işletme sayısı ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri var. En fazla kadın işletmesi olan diğer meslek kolları ise 22 bin 743 ile kadın kuaförlüğü, 11 bin 227 ile pazarcılık, 10 bin 258 ile konfeksiyonculuk ticareti olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

