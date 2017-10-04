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Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor

Yüksek faizle enflasyonun asla aşağıya çekilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizde düşüşü başaramazsak birçok musibet bizi bekliyor. Lanetle karşı karşıya kalırız” dedi

Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor

Yüksek faizle enflasyonun asla aşağıya çekilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizde düşüşü başaramazsak birçok musibet bizi bekliyor. Lanetle karşı karşıya kalırız” dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:00
Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerdeki düşüşün hâlâ istenilen noktada olmadığını söyledi.  
AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Eğer faizlerde düşüşü sağlayamazsak bunu başaramazsak bilesiniz ki birçok musibet bizi bekliyor. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu bir ülkede yatırımcı, yatırım yapabilir mi? İstihdam artabilir mi? Artmaz. Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle karşı karşıya kalırız. Bunu bir defa aşmamız lazım. Biz, faizci akıllarla faiz lobilerinin yaklaşımlarıyla adım atamayız. Eğer onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz. Buna dikkat etmemiz lazım” açıklamasını yaptı. 
 
Ters orantılı değil 
TL’deki değer kaybının durdurulduğunu belirten Erdoğan, enflasyonda arzu edilen düşüşün henüz sağlanamadığını kaydetti. 
Erdoğan, “Yüksek faiz sebebiyle enflasyonda düşüşü sağlayamıyoruz; yüksek faiz enflasyonu aşağı çekmez, bunun kararını vermemiz lazım” uyarısında bulundu. 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bakın, iddiamdır. Enflasyonda hâlâ düşüşü sağlayamıyoruz. Niye? Yüksek faiz sebebiyle. Yüksek faiz, asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir. Hep onun önündeki en önemli engeldir. Bunun bir defa kararını öyle veya böyle vermemiz lazım. Çünkü doğru orantılıdır. Faiz düşerse enflasyon düşer. Faiz yüksek olursa aynen o da yüksek olur; ama şu andaki anlayış ne? Ters orantılıdır. Hayır, ters orantılı değil, işte bunu gördük. Bunu bir defa halletmemiz lazım.” 
 
Vergi artışlarında ‘Ben yaptım oldu’ya yer yok 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı elbette yapılır. Ama ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, millete bunu en başta izah etmemiz, şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi takdirde ‘Ben yaptım oldu’ anlayışına her konuda olduğu gibi ekonomi politikalarında yer yok” dedi.
 
Yastık altı altın çağrısı 
Altın tahvili ve altında dayalı kira sertifikası uygulamasını çok değerli bulduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa yastık altı çağrısı yaptı. Erdoğan, “Bu modelin yatırıma ve üretime dönüşemeyen, özellikle vatandaşlarıma sesleniyorum, yastığın altında veya kolumuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz. Fakat burada yastık altı ziynet eşyalarımızın ekonomimize kazandırılmasına imkan sağlayacağına özellikle inanıyorum. Vatandaşlarımızı, yastıkaltındaki altınlarını bu şekilde değerlendirerek, hem kendine hem ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya davet ediyorum” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
FaizEnflasyon
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