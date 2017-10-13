Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
151.986
DOLAR
3.6495
STERLİN
4.8461
EURO
4.3215
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
banner468

Faiz artışı masadan kalkmadı

Fed’in tutanaklarında yüzde 2’lik enflasyonda fikirbirliğine varılamadığı görüldü. Aralık’ta faiz artışı gündemden düşmedi

Faiz artışı masadan kalkmadı

Fed’in tutanaklarında yüzde 2’lik enflasyonda fikirbirliğine varılamadığı görüldü. Aralık’ta faiz artışı gündemden düşmedi

13 Ekim 2017 Cuma 07:38
Faiz artışı masadan kalkmadı
banner404

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, bankanın bilanço küçültme programına Ekim’de başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu ortaya koydu. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 19-20 Eylül’de düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.
FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1.25’te sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, üyelerin düşük enflasyon seviyesini ele aldığı görüldü. Tutanaklarda, bazı FOMC üyelerinin faiz oranının yükseltilmesine yönelik gelecek olan makro ekonomik verileri değerlendireceği kaydedildi. Bu üyelerin orta dönemde enflasyonun yeniden Fed’in hedefi olan yüzde 2’lik orana yükseleceğini öngördükleri belirtildi.
Tutanaklarda bazı FOMC üyelerinin uzun süredir düşük seviyelerde seyreden enflasyon oranının yüzde 2’lik hedefin altında kalmaya devam etmesine neden olacağını belirttiği kaydedildi.
Tutanaklar, FOMC üyelerinin, Fed’in bilanço küçültme  programına Ekim ayında başlanması konusunda görüş birliği sağladığı görüldü. Bankanın 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye yönelik faaliyetlerine bu ay başlanması konusunda FOMC üyelerinin anlaştığını gösteren tutanaklarda, Fed’in bilançosundan her ay 10 milyar dolarlık azaltma yapılacağı bilgisi iletildi. Fed’in toplantı tutanakları sonrası Aralık’ta faiz artışının hâlâ gündemde olduğu belirtiliyor. FOMC’un bir sonraki toplantısı 31 Ekim-1 Kasım’da başkent Washington’da düzenlenecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Faiz ArtışıABDMerkez BankasıFED
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meyve ve sebzelere etiket yapıştırılmayacak
Meyve ve sebzelere etiket yapıştırılmayacak
Cep telefonu faturaları ucuzlayacak
Cep telefonu faturaları ucuzlayacak
'MTV'de kesinlikle indirim olacak'
'MTV'de kesinlikle indirim olacak'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim