Faiz artışı masadan kalkmadı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, bankanın bilanço küçültme programına Ekim’de başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu ortaya koydu. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 19-20 Eylül’de düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1.25’te sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, üyelerin düşük enflasyon seviyesini ele aldığı görüldü. Tutanaklarda, bazı FOMC üyelerinin faiz oranının yükseltilmesine yönelik gelecek olan makro ekonomik verileri değerlendireceği kaydedildi. Bu üyelerin orta dönemde enflasyonun yeniden Fed’in hedefi olan yüzde 2’lik orana yükseleceğini öngördükleri belirtildi.

Tutanaklarda bazı FOMC üyelerinin uzun süredir düşük seviyelerde seyreden enflasyon oranının yüzde 2’lik hedefin altında kalmaya devam etmesine neden olacağını belirttiği kaydedildi.

Tutanaklar, FOMC üyelerinin, Fed’in bilanço küçültme programına Ekim ayında başlanması konusunda görüş birliği sağladığı görüldü. Bankanın 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye yönelik faaliyetlerine bu ay başlanması konusunda FOMC üyelerinin anlaştığını gösteren tutanaklarda, Fed’in bilançosundan her ay 10 milyar dolarlık azaltma yapılacağı bilgisi iletildi. Fed’in toplantı tutanakları sonrası Aralık’ta faiz artışının hâlâ gündemde olduğu belirtiliyor. FOMC’un bir sonraki toplantısı 31 Ekim-1 Kasım’da başkent Washington’da düzenlenecek.