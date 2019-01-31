Facebook'un karı ve gelirleri beklentileri aştı

INSTAGRAM'DAKİ büyümenin ve şirketlerin reklam harcamalarında istikrarlı artışın etkisi ile 31 Aralık'ta sona eren 4. çeyrekte net kar 6,88 milyar dolar, hisse başına 2,38 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 4,27 milyar dolar, hisse başına 1,44 dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

4. çeyrekte toplam gelirler de geçen yılın aynı dönemindeki 12,97 milyar dolardan 16,91 milyar dolara yükseldi.

Analistler 4. çeyrekte hisse başına 2,19 dolar kar ve 16,39 milyar dolar gelir bekliyorlardı.