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Fabrika faciasının ardından bakanlıktan karar

Bursa'da 5 kişinin öldüğü fabrikada patlamayla ilgili, Çalışma Bakanlığı Bursa'daki iki bürokratı görevden aldı

Fabrika faciasının ardından bakanlıktan karar

Bursa'da 5 kişinin öldüğü fabrikada patlamayla ilgili, Çalışma Bakanlığı Bursa'daki iki bürokratı görevden aldı

09 Kasım 2017 Perşembe 19:15
Fabrika faciasının ardından bakanlıktan karar
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BURSA'DA 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından bulundukları görevlerden alındı.

FABRİKANIN SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TUTUKLANMIŞTI

Patlama sonrası 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi ile iş güvenliği uzmanı da tutuklanmıştı.

5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Şehirde Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir fabrikada buhar kazanının patlaması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi de yaralanmıştı.

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Çalışma Bakanlığı
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