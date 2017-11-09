Fabrika faciasının ardından bakanlıktan karar

Şehirde Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir fabrikada buhar kazanının patlaması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi de yaralanmıştı.

Patlama sonrası 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi ile iş güvenliği uzmanı da tutuklanmıştı.

BURSA'DA 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından bulundukları görevlerden alındı.

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