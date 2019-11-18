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EYT'lilerin temsilcisinden Erdoğan'ın restine yanıt geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez, vazgeçmeyiz" dedi.

EKONOMİ 18.11.2019, 10:18
EYT'lilerin temsilcisinden Erdoğan'ın restine yanıt geldi
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TÜRKİYE'NİN gündeminde uzun bir süredir emeklilikte yaşa takılanlar var. Özellikle seçim dönemlerinde yapılan mitinglerle kendilerinden söz ettiren EYT'lilere kötü haber geldi.

ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU

Hafta sonu bir açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı değerlendirmede herkesin vakti geldiğinde emekli olması gerektiğini savundu. Milletin zararına olan bir şeyi yapmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Tutturmuşlar EYT, İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Milletimizin zararına olan bir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." ifadelerini kullanarak tartışmalara noktayı koydu.

EYT'LİLERDEN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın EYT konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koymasına rağmen, EYT'liler vazgeçmedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Twitter hesabından açıklama yaptı. EYT'nin kazanılmış bir anayasal hak olduğunu belirten Özüpak, "Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez, vazgeçmeyiz. Son sözü EYT söyleyecek." ifadelerini kullandı.

EYT NEDİR?

Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. 2008'den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu.

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008'de SSK'lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008'de SSK'lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999'da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu.

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999'da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta 'emeklilikte yaşa takılanlar' oluştu.

NE KADAR EYT'Lİ VAR

EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar liranın biraz üzerine çıkacak.

#EYT #temsilci #Erdoğan #rest #Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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