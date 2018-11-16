Eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de sanayi üretimi eylülde aylık ve yıllık bazda yüzde 2,7'şer oranda düştü.

Eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
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SANAYİNİN alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı 
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı

2018 yılı üçüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,2 azaldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 10:10
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