Eylül ayı dış ticaret açığı verileri açıklandı

TÜRKİYE'NİN ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 11 milyar 848 milyon dolar, ithalatı da yüzde 30,6 artışla 19 milyar 982 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolar olarak gerçekleşti.