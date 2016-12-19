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Evlenen her çifte 40 bin TL

Çeyiz hesabı açtıran 5 bin TL, konut hesabı açanlara da 15 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL devlet desteği verilecek. Çiftler ayrı ayrı hesap açıp 40 bin TL alabilecek

Evlenen her çifte 40 bin TL

Çeyiz hesabı açtıran 5 bin TL, konut hesabı açanlara da 15 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL devlet desteği verilecek. Çiftler ayrı ayrı hesap açıp 40 bin TL alabilecek

19 Aralık 2016 Pazartesi 10:20
Evlenen her çifte 40 bin TL
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EVLENENLERE ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı. Güneş'in haberine göre birikim yapanlar; çeyiz hesabı için 5 bin, konut hesabı için 15 bin liraya varan katkı payı alacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabilecek ve toplamda 40 bin lira desteğe kavuşabilecek.
Çeyiz hesabının şartları 5 bin liralık çeyiz hesabı desteğinden faydalanmak için çiftlerin uyması gereken şartlar şöyle belirlendi: - TL cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek.

- Düzenli ödeme gerekiyor. Alt sınır 100 lira, üst sınır bin lira.

- Katılımcı, sadece bir kez 15 bin lira yatırabilecek.

- Aylık ödeme planı seçilmişse 1 dönem içinde ödemenin 3 defadan fazla aksatılmaması gerekiyor.

- Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u; 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i; 60 ay ve üzeri olanlar için yüzde 20'si kadar devlet katkısı alacak.

Konut hesabının şartları Konut hesabından faydalanmak için de şu şartları yerine getirmek gerekiyor: - Devlet katkısından yararlanarak ev almak isteyen vatandaşların TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor.

- Devlet katkısından yararlanmak için konut alım tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az 250, en fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek.

- Ödemeler 3'er aylık dönemler halinde de yapılabilecek. Bu durumda 3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 500 TL yatırılabilecek.

- Katılımcı, devlet katkısı ödemesi için ev alım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya başvuracak.

- Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'i (ödenecek tutar 13 bin lirayı geçemeyecek); 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (ödenecek tutar 14 bin lirayı geçemeyecek).
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