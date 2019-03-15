Evleneceklere çifte destek! 68 bin 559 lira...

DEVLET, konut ve çeyiz hesabıyla evlilikleri ve ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara 9 bin 279 lira 75 kuruşa varan devlet desteği veriliyor. Konut hesabıyla da bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında 25 bin liraya varan devlet katkısı var. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 68 bin 559 lira 50 kuruş devlet katkısı alabilecek.



Konut ve çeyiz hesabında ilk ödeme bu yıl yapılacak. Nisan 2016'da yaşama geçirilen 'çeyiz hesabı' uygulaması kapsamında 15 bankada çeyiz hesabı açıldı.