Evlenecek olan gençlere müjde: BDDK'tan 'taksit' hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı

Evlenecek olan gençlere müjde: BDDK'tan 'taksit' hamlesi
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BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi  kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya  alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı  aya çıkardı. BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye  gidildi.
 
Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve  8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin  26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı  Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya  alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı  aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz  aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin  harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya,  elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi  kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına  karar verilmiştir."
 

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