Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zemin ve temel etüt raporları ile ilgili yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliği"nde sahada karşılaşılan zemin birimlerinin mühendislik özellikleri ile yer altı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin usuller yer aldı

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zemin ve temel etüt raporları ile ilgili yeni düzenleme
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığının "Zemin ve Temel Etüdü  Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.  Buna göre, tebliğ ile bina ve bina türü yapıların tasarım,  projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel  etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının  yapılmasına ilişkin usuller belirlendi. Tebliğde, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin mühendislik  özellikleri ile yer altı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem  etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda  zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar yer aldı.
 Tebliğ, bölgesel deprem özelliklerini de kapsayacak
 
Söz konusu tebliğ, yeni inşa edilecek yapılar için bölgenin jeolojisi,  bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, zemin özellikleri, civar yapılar,  yer altı suyu durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak, zemin araştırmaları  için yapılması gereken planlama, arazi araştırmaları ve laboratuvar  çalışmalarıyla bu çalışmalara dayalı olarak hazırlanacak zemin ve temel etüt  raporları ile mevcut binaların değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti ve  güçlendirilmesi süreçlerinde yapılması gereken zemin araştırmalarını kapsıyor.

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