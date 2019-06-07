Evde yaşlıya bakım için her ay bin 219,35 TL ödeniyor!

ANKARA Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete Türkiye’deki hanelerin yüzde 5.4’ünün tek kişilik hane halkından oluştuğunu açıkladı.

Tek kişilik hane halkının yüzde 36’sı yaşlı bireyler. Hane halklarının yüzde 22.5’inde en az bir yaşlı birey var.

Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre yalnız yaşayan yaşlı nüfusumuzun yüzde 23.3’ü erkekler, yüzde 76.7’si kadınlardan oluşuyor. İşgücüne katılma oranları yüzde 12.2. Bunun yüzde 20.6’si erkek, yüzde 5.6’si kadın yaşlı. Bu yaşlı nüfusun yüzde 68.7 tarım, yüzde 24.2’si hizmet sektöründe çalışıyor.Sağlık durumundan memnun olanların oranları erkeklerde yüzde 53, kadınlarda ise yüzde 39.4.

İklim etkiliyor...

Özmete, iklim değişikliğinin dünyadaki yaşlı nüfusu dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları üzerinden etkilediğini belirterek, “2003 yılında Avrupa’da meydana gelen sıcak hava dalgasında fazladan 70.000 ölüm görülmüş. Ölümler ise özellikle yaşlılar arasından olmuş. Aşırı sıcak havalarda hava kirliliği ve polen miktarı da artıyor. Şu an dünyada en az 300 milyon insanın etkilendiği hesaplanıyor” diye konuştu.

Yaşlıların enfeksiyon hastalıkları, göç ve işsizlikten etkilendiklerini ifade eden Emine Özmete, ölüm nedenleri istatistiklerine ilişkin şu bilgileri verdi:“Dolaşım sistemi hastalıklarının oranı yüzde 45.1, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin yüzde 16.2, solunum sistemi hastalıklarının ise yüzde 14.2.”

85’te zorluk başlıyor

Yaşlı bakımının evde ve kurumda verilmesi konusunda da bilgi veren YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, evde verilen bakımın aile üyeleri tarafından üstlenilmesi, bakıcı tarafından yapılmasının yanı sıra belediye ve STK’lardan destek alındığını ifade etti.

Özmete, gündüzlü hizmetlerin yanı sıra yatılı kurumda verilen yaşlı bakım hizmetlerinin ise hastane, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevi ve yaşlı yaşam evlerinde mümkün olduğunu söyledi

70 yaşından sonra evde destek hizmeti ihtiyacının artığını belirten Özmete, “80 yaşından sonra hem destek hizmeti hem de sağlık bakımı ihtiyacı artıyor. 85 ve üzeri yaşlarda ise sağlık bakımı ihtiyacı en üst seviyeye yükseliyor” dedi.

Özel bakım ücreti 1900 TL

Türkiye’de evde bakım ücreti olarak 1.219,35 Türk Lirası (TL) ödendiğini söyleyen Özmete, 513 bin kişiye evde bakım ücreti verildiğini söyledi. Bir yaşlının yatılı kurumda bir aylık bakım maliyetinin yaklaşık 5 bin TL olduğunu kaydeden Özmete, 65 yaş ve üzeri kişi sayısının ise 7.2 milyon olduğunu söyledi. Özmete, 15 bin engelliye ücretsiz hizmet verildiğini iletti.

Kurumda bakım ücretinin yaklaşık 250 TL ile 1900 TL arasında yaşlının sağlık durumuna ve odadaki kişi sayısına göre değiştiğini ifade eden Emine Özmete, 9 bin 151 yaşlıya ücretli, 4 bin 732 yaşlıya ise ücretsiz hizmet sunulduğunu, yaklaşık 14 bin yaşlının yatılı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım hizmeti aldığını söyledi.