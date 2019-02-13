Evde bakımda maaş krizine yasal çözüm

EVDE bakım gören, resmi veya özel bakım merkezlerinden hizmet alan engelliler ile yardıma muhtaçlar, bin liralık ikramiyeleri aldıktan sonra maaşları kesilince şok yaşamışlardı. Şikayetlerin ilgili bakanlığa yapılmasının ardından başvuruları dikkate alan hükümet yeni bir düzenleme hazırladı. Düzenlemenin, 31 Mart’taki yerel seçim öncesinde yasalaştırılması amacıyla Meclis’e sunulacak torba teklife girmesi bekleniyor. İki maddelik düzenleme, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda değişiklik içeriyor. Düzenlemenin ilk maddesi, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmemesini içeriyor. Düzenlemenin ilk maddesi “Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 Sayılı Kanun ek 18. maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasında dahil edilmez” hükmünü içeriyor.

İADE EDİLECEK

Düzenlenecek ikinci madde ise, alınan ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri yükseltmesi nedeniyle kesilen maaşların iadesini öngörüyor. Ayrıca bundan böyle benzer krizlerin yaşanmamasına yönelik önlem içeriyor.