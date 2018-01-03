'Evde bakım' başlıyor

KONUYLA ilgili açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, "2018 yılında, daha önce söz verdiğimiz iki hizmeti daha hayata geçirmek için kolları sıvadık. Evde Sağlık Hizmeti ile birlikte yaşlı, yatalak hastaların ihtiyaçlarını yasalar çerçevesinde oluşturacağımız sağlık personelimiz karşılayacak. Gerekli görüldüğü takdirde bir doktor olarak ben de bu çalışmalara iştirak edeceğim. Bir diğer hizmetimiz ise Evde Bakım Hizmeti olacak. Yine yalnız yaşayan, yaşlı, kendi işini kendi göremeyecek durumda olan vatandaşlarımızın evini temizleyecek, yemeğini ve gerekirse kişisel bakımını yapacağız. İnşallah yeni yılla birlikte ilk günkü aşkla, şevkle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" dedi.