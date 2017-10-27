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Evde bakım aylığına zam geliyor

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere bakanlara ödenen evde bakım aylığında ocak ayından itibaren 100 lira zam geliyor

Evde bakım aylığına zam geliyor

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere bakanlara ödenen evde bakım aylığında ocak ayından itibaren 100 lira zam geliyor

27 Ekim 2017 Cuma 10:04
Evde bakım aylığına zam geliyor
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EVDE bakım aylığı alınabilmesi için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak ve raporda 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması da şart. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Evde bakım parası alabilmek için 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvurulması gerekiyor.

YAŞLININ KENDİSİNE DE MAAŞ BAĞLANIYOR

Bakım maaşının yanında yaşlının kendisine de maaş bağlanıyor. Bu maaş da üç ayda bir alınıyor. Bunun içinde bazı şartlar yerine getirilmeli. Posta'nın haberine göre, yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri de olmayanlara bağlanan bu maaşın adı 65 yaş aylığı. Buna '2022 aylığı' da deniyor. Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yaşlılık aylığını almak isteyenler bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilecek. Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak. Bu aylık da Ocak itibarıyla zamlanacak. 2018'in tamamında 100 lira artacak olan aylığın 830 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

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EKONOMİ
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