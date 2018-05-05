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Ev satana da alana da müjde

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi

Ev satana da alana da müjde

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:39
Ev satana da alana da müjde
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GEÇTİĞİMİZ sene Mart ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile başlayan ve 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren tapu harcı indirimi 2018'de de geldi. Ev ve işyeri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği indirim bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Alınan kararlara göre konut teslimlerinde KDV oranı, 31 Ekim tarihine kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Benzer bir düzenleme de tapu harçlarına getirildi. Tapu harcı oranları da yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi. Her iki düzenlemenin de son geçerlilik süresi 31 Ekim olarak açıklandı. Turizmin ardından en önemli geçim kaynağı inşaat ve emlak sektörü olan Alanya da bu düzenlemeden nasibini alacak. Son dönemde artan döviz rakamları, demir ve çimento fiyatlarındaki artış inşaat sektörünü durağanlaştırırken, yeni düzenleme ile Alanya’da sektörün hareketlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKDV
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