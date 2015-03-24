Ev sahiplerine iyi haber!

2014 yılında evini kiraya veren kişilerin bu yıl mart ayında gelirlerini Maliye’ye bildirmeleri gerekiyordu. Beyan dönemi 25 Mart günü bitecekti. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı, dün bir sirküler yayımlayarak süreyi uzattı. 2014 yılı gelirleri için gelir vergisi beyannameleri 31 Mart akşamına kadar verilebilecek. Evini kiraya vermiş ve 2014 yılında 3 bin 300 liranın üstünde kira geliri elde edilmişse 31 Mart tarihinde mesai bitene kadar beyannamelerini verecekler. Eğer kira geliri 3 bin 300 liranın altındaysa beyanname verilmesine gerek kalmayacak.

YÜZDE 25 İNDİRİM