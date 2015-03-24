Ev sahiplerine iyi haber!

2014 yılında evini kiraya veren kişilerin bu yıl mart ayında gelirlerini Maliye’ye bildirmeleri gerekiyordu. Beyan dönemi 25 Mart günü bitecekti. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı, dün bir sirküler yayımlayarak süreyi uzattı. 2014 yılı gelirleri için gelir vergisi beyannameleri 31 Mart akşamına kadar verilebilecek. Evini kiraya vermiş ve 2014 yılında 3 bin 300 liranın üstünde kira geliri elde edilmişse 31 Mart tarihinde mesai bitene kadar beyannamelerini verecekler. Eğer kira geliri 3 bin 300 liranın altındaysa beyanname verilmesine gerek kalmayacak.
YÜZDE 25 İNDİRİM
Konut kirası elde edenler beyanda bulunurken götürü gider ya da gerçek gider yöntemini seçebilecekler. Götürü gider yöntemini seçenler 3 bin 300 lira istisna düşüldükten sonra yüzde 25 oranında indirim uygulayabilecekler. Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi kirada oturuyorsa, 2014 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak indirebilecek.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 13:51