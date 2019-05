Ev sahipleri dikkat! O paraları geri alabilirsiniz

25 milyon ev sahibi, 31 Mayıs’a kadar Emlak Vergisi ödemelerini yapmak zorunda. Ancak yasaya göre, hiç geliri olmayanlar, ev hanımları, engelliler, emekli maaşıyla geçinenler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Tabii bunun da bazı şartları var.

TEK KONUT ŞARTI

Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

KİRACI VARSA

Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor. Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa muafiyetten yararlanamaz.

34 BİN LİRA SINIRI

Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2018’de 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2019’da sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin; arsası olan da vergi ödüyor.

İADESİNİ İSTEYİN

Muaf olduğu halde Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyeye itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi’ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

KİMLİK YETER

Engellilerin tek meskenlerine Emlak Vergisi ödememeleri için, engelli olduğunu belgelemesi yeterli. Bunun için dolduracakları formla birlikte engelli kimlik kartının fotokopisini belediyeye vermeleri gerekiyor.

BORÇ VAR MI?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri belediyelerden veya e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmetinden öğrenebililir.

NEREDEN YAPILIR?

Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

2019’da emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2020) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2018’de emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.



MAHALLE OLAN KÖY ÖDEMİYOR



Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelenmişti. Yani, bu köylerde yaşayanlar da Emlak Vergisi’nden muaf. Muafiyet süresi içinde Emlak Vergisi ödemiş olanlar, ödemelerini faizsiz olarak ilgili belediyeden geri alabilirler. (Posta)



Emlak Vergisi muafiyet dilekçesi örneği:



TARİH .../.../.....



T.C. ..................... BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ’NE



Emlak Vergisi Kanununun 8’ inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum. Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir. Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır. Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım. Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.



MÜKELLEF Adı, Soyadı imzası



GAYRİMENKULÜN



Bina vergisi sicil no: ......................



Belediyenin adı: ...........................



Mahallesi: .....................................



Cadde ve sokağı: ...........................



Kapı ve daire no: ............................



Pafta no:.... Ada no:.... Parsel no:....