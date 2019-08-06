Ev sahipleri dikkat! O belgeye sahip olmayanlar alım-satım yapamayacak

TÜM binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesinde artık sona yaklaşıldı. Bu işlemi yaptırmayan ev sahipleri; alım, satım ya da kiralama işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Türkiye’de aktif mesken olarak kullanılan binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi, alınması için son 5 ay içine girildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda evi olan kişiler hiçbir şekilde yasal olarak; alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Enerji Kimlik Belgesinin alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yapı şirketlerinin onayı gerekmektedir. Binalarda enerji tasarrufunu sağlamak için zorunlu hale getirilen enerji belgesinin alınabilmesi için binalara yalıtım, dış cephe vb. işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu işlemler yapılmadığı takdirde ev sahiplerinin herhangi bir işlem yapmaları mümkün değildir. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın tarafından yapılan açıklama kapsamında, 2017 yılı itibariyle Türkiye’de 9 milyon bina bulunduğu ifade edilmiştir. Bu yapıların %87’si konut niteliğinde olduğunun altını çizen Kalsın, Enerji Kimlik Belgesi sayesinde tüm binalarda enerji verimliliği açısından, 5 yıl içinde 3,2 milyar TL tasarruf edilmesi ön görülmektedir.
İmbat Muğlu kaleme aldığı yazısında Enerji Kimlik Belgesi sertifikası hakkında bilgiler verdi. İşte o yazı:
ENERJİ Kimlik Belgesi (EKB) 02 Mayıs 2007 tarihinde yasalaşan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Daha önce buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, klima gibi beyaz eşyalardan aşina olduğumuz enerji performans sınıflandırmaları bu yönetmelik ile birlikte binalar için de geçerli hale gelmiştir. Sınıflandırmalar beyaz eşyalarda olduğu gibi A’dan G’ye kadar yapılmaktadır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. 25.02.2012 tarih ve 28215 sayılı Resmî Gazete’ de Enerji Verimliliği 2012 – 2023 Strateji Belgesi konulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu imzalarıyla yayımlanan YÜKSEK PLANLAMA KURULU (YPK) Kararı gereği, EKB konusunda idari yaptırımların ikincisi yeşil binalar hariç diğer D, E, F ve G sınıflara dahil binalara daha fazla fatura ve vergi ücreti yansıtılması şeklinde uygulanılması planlanmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile bazı istisna binalar dışında tüm binalara zorunlu kılınmıştır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almamanın idari yaptırımları vardır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 'si olmayan binaların 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca belirtilen son tarih olan 1 Ocak 2020’den sonra alım satım, kiralama gibi resmi işlemleri yapılamayacaktır. Belgenin temin edilmesi için verilen son tarih 1 Ocak 2020 tarihine 5 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen oluşturulan PTT merkezli bir model ile ülkenin en ücra köşesinden bile EKB başvurusu yapabilme imkânı sağlanmış ve EKB idari yaptırımlarından tapu ile ilgili olanı çözüme kavuşturulmuştur. Artık her bir PTT şubesi EKB başvuru noktasıdır. Akabinde YPK kararı gereği uygulanılacak idari yaptırımlardan ikincisi için ise her bir PTT şubesi EKB yaptırımı çözüm noktasıdır.