Ev sahipleri dikkat! O belgeye sahip olmayanlar alım-satım yapamayacak

TÜM binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesinde artık sona yaklaşıldı. Bu işlemi yaptırmayan ev sahipleri; alım, satım ya da kiralama işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Türkiye’de aktif mesken olarak kullanılan binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi, alınması için son 5 ay içine girildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda evi olan kişiler hiçbir şekilde yasal olarak; alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Enerji Kimlik Belgesinin alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yapı şirketlerinin onayı gerekmektedir. Binalarda enerji tasarrufunu sağlamak için zorunlu hale getirilen enerji belgesinin alınabilmesi için binalara yalıtım, dış cephe vb. işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu işlemler yapılmadığı takdirde ev sahiplerinin herhangi bir işlem yapmaları mümkün değildir. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın tarafından yapılan açıklama kapsamında, 2017 yılı itibariyle Türkiye’de 9 milyon bina bulunduğu ifade edilmiştir. Bu yapıların %87’si konut niteliğinde olduğunun altını çizen Kalsın, Enerji Kimlik Belgesi sayesinde tüm binalarda enerji verimliliği açısından, 5 yıl içinde 3,2 milyar TL tasarruf edilmesi ön görülmektedir.

İmbat Muğlu kaleme aldığı yazısında Enerji Kimlik Belgesi sertifikası hakkında bilgiler verdi. İşte o yazı: