banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zammı üst sınırı belli oldu

Kira artış hesaplamasında yapılan değişikliğe göre, zam oranlarında üst sınır TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapılıyor. Eylül'de 12 aylık TÜFE ortalaması 18,27 olarak gerçekleşti. Buna göre Eylül ayında kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılacak.

EKONOMİ 03.10.2019, 14:01 03.10.2019, 18:27
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zammı üst sınırı belli oldu
banner404

KİRALARA yapılan zam oranlarının üst sınırı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre belirleniyor. Eylül'de TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için Eylül'de kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılabilecek.

TÜFE'DE 12 AYLIK ORTALAMA BAZ ALINACAK

2018 yılında enflasyon oranlarında yaşanan yükselişlerin kiralara olumsuz olarak yansıması sebebiyle kira artışı hesaplamasında değişiklik yapıldı. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zam oranları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanacak.Yapılan bu değişikliğe göre; Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacak.

EN FAZLA YÜZDE 18,27 ORANINDA ZAM YAPILABİLİR

Eylül ayında enflasyon önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılması gerekiyor.

#ev sahibi #kiracı #Kira zammı #tüfe
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:48
Öğle 12:51
İkindi 16:09
Akşam 18:45
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545