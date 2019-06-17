Ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber: Ziraat Bankası duyurdu! Bugün başladı...

ZİRAAT Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü bugün itibariyle kullanıma sunuyor.



“Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.



Ziraat Bankasından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir.



Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile



- Satın alınacak konutun %80’ine kadar kredi kullandırılabilecektir.



- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.



- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.



- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.



Enflasyona Endeksli Konut Kredisi işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan TÜFE Endeksi dikkate alınmaktadır. Kredi kullandırım işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınmaktadır. Bu kapsamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisinde faiz oranımız en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına Bankamızca belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanacaktır. Bu faiz oranı müşterilerimiz tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek 6 veya 12 aylık periyotlarda, enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir. Sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı güncellemesi yapılırken, içinde bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacaktır. Bu çerçevede Bankaca Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 13:04