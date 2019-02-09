Ev sahibi olmak isteyenler 38 bin lira daha az ödeyebilir!

KONUT kredisi faizlerindeki düşüş sürüyor. 2018 yılında aylık yüzde 3.5’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerini bankalar teker teker düşürmeye başladı. Konut kredisi faizleri çoğu bankada yüzde 2’nin altına indi. Şu anda Merkez Bankası verilerine göre piyasada ortalama yüzde 2.07 seviyesinde bulunan konut kredisi faizleri, bankalara göre yüzde 1.68ile 2.70 arasında değişiyor. Arada 1 puanlık fark var. Tüm masrafları hesaplayıp, en uygun krediyi seçmek sizin elinizde.

TAKSİT 320 LİRA AZALDI

Rakamlara bakacak olursak, piyasadaki ortalama faiz oranı olan yüzde 2.07 üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 263 lira taksit ödeniyor.

Geri ödeme ise 271 bin 639 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 1.68’e indiğinde ise aylık taksitler 1943 liraya, toplam geri ödeme de 233 bin 181 liraya iniyor.

Böylece, 100 bin liralık kredide toplam 38 bin 458 lira daha az ödeniyor. Taksitler de 320 lira düşüyor.

Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebindekalan miktar da artıyor.

Buna göre, 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.07 faiz oranıüzerinden kullanıldığında aylık taksitler 11 bin 318 liraya çıkıyor.

Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 358 bin 195 liraoluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.68 oran ilekullanıldığında ise aylık taksitler 9 bin 715 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 165 bin 906 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 219 bin 289 lira kârlı çıkıyor.

Bankalarda konut kredisi faiz oranları değişken. Peki, en hesaplı konut kredisini nasıl seçeceğiz? kredi seçerken düşük faiz oranı önemli ancak sizi yanıltmasın.

Bankaların aldığı masrafları da hesaba katmanız gerekiyor. Masraflar hesaba katıldığında, cebinizden çıkacak miktarı net olarak görebilirsiniz.

Kredi faiz oranı düşük olsa da alınan masraflarla toplam maliyet bazen kredi faiz oranı daha yüksek görülen kredideki maliyeti aşabilir. bu noktada krediyi tüm masraflarıyla ele alıp, toplam maliyet üzerinden karşılaştırma yapın.

120 AYDA BANKA ORANLARI

Ziraat Bankası - 1.68

ICBC Turkey - 1.69

TEB - 1.70

Halkbank - 1.77

ING - 1.79

Akbank - 1.85

Yapı Kredi Bankası - 1.89

Garanti Bankası - 1.94

Kuveyt Türk - 1.94



Yalnızca konutta değil diğer kredi türlerinde de faizler aşağı iniyor. Son3 ayda kredi faizlerinde 10 puandan fazla düşüş gözlendi. Bu düşüşte ticari kredi faizleri başı çekti.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, ekimde ortalama yüzde 35.37 olanyıllık ticari kredi faizi 25 Ocak itibarıyla yüzde 24.81’e indi. Aynı dönemde ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı da 11 puanın üzerinde düşerek, yıllık yüzde 39.36’dan yüzde 27.96’ya geriledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 10:49