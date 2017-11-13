Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor!

İŞÇİLER SSK'dan, esnaf Bağkur'dan, memurlar da Emekli Sandığı'ndan emekli olurken ev hanımları içinde emeklilik fırsatı sunan birçok yöntem var. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor.

EV HANIMLARI İÇİN NELER GEREKİYOR?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmak ve bir işyerinde çalışmamak şart.

EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Önce, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınacak. Ardından 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' doldurulacak. Bir de kimlik fotokopisi gerekiyor. Posta'daki habere göre, isteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.