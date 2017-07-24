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Ev hanımlarına devlet desteği

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Bülent Tüfenkci, ev hanımları için birtakım müjdeler verdi

Ev hanımlarına devlet desteği

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Bülent Tüfenkci, ev hanımları için birtakım müjdeler verdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
Ev hanımlarına devlet desteği
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EV hanımlarının emeklerinin ticarileştirilmesine çalıştıklarını vurgulayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Bülent Tüfenkci, “Danışman desteğiyle onları bir araya getireceğiz. Markalar oluşturmaları için bazı vergilerden muaf tutarak teşvik edeceğiz. Satış aşamasında da şirketlerle ve marketlerle anlaşmalarını sağlayacağız” dedi...
 
Bakan Tüfenkci, bütün gümrük kapılarının kameralarla tek tek izlendiği Gümrük Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi’ni gezdirdi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, üretici ve tüketiciyi etkileyecek, ticareti artırmaya yönelik yeni hayata geçirecekleri teşvikleri ve yol haritasını Milliyet’e anlattı. Ev hanımlarının emeklerinin ticarileştirilmesi ile ilgili ciddi bir proje içinde olduklarını belirtti.
 
EV HANIMLARI İÇİN MÜTHİŞ PROJE
 
Ev hanımlarına yönelik proje var mı?
 
Mesela kadın kooperatiflerini destekleyici çalışmalarımız var. Özellikle ev kadınlarının bir araya gelerek oluşturdukları emeklerinin ticarileşmesi noktasında ciddi bir projemiz var onu yakında sunacağız. 
 
O iki türlü olacak. Birincisi danışman desteğiyle onları bir araya getireceğiz. Diyelim ki bir köyde marka oluşturmak. Reçelleri çok iyi veya oyaları, iğne işleri iyi. Onları bir araya getirerek küçük bir destek vererek hem satış aşamasında çeşitli büyük şirketlere marketlerle anlaşmalarını, o yerel ürünlerini o köyün markasını, bizim devreye girerek danışmanlarımız aracılığıyla sağlamak. Vergisel avantajlarla onları bazı vergilerden muaf tutarak teşvik etmek istiyoruz. Diyelim ki konusuna göre, kayısı kurusu, şekerini yapıyorsa, bunların fuarının düzenlenmesi, ticaretini teşvik edeceğiz. Danışmanlar, denetmenlerle yapılacak. Kooperatiflerin önündeki en büyük engel denetlenmemesi. Türkiye’nin kooperatif çöplüğüne de dönmesini istemiyoruz. İlçe bazında olabilir. Birçok faaliyeti yapabilir. Üyeleri onlara yönlendireceğiz, yeni kooperatif kurmak yerine. Ana sözleşmelerini bizler hazırlayacağız. Onlar biraraya gelip üretim yapacaklar. Fransa’da Hollandada öyle.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciEv Hanımları
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