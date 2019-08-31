Ev alana KDV müjdesi: O para iade edilecek

ANKARA'DA yaşayan emekli bankacı Serpil Ozman, İstanbul’dan bir daire almaya karar verdi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre konut sektörünün önde gelen firmalarından birinin Basın Ekspres Yolu’ndaki projesinden bir dairede karar aldı. Ozman ile inşaat şirketi arasında 26 Temmuz 2013’te gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandı. Dairenin satış bedeli ise 193 bin TL olarak belirlendi. Ozman ödemesini yaptı. Konutun teslimine ilişkin süreç devam ederken Bakanlar Kurulu, 8 Eylül 2016’da, konut piyasasına ivme kazandırmak için yüzde 18’lik KDV oranını yüzde 8’e indirdi. 10 puanlık KDV indiriminin uygulanacağı konutların teslim tarihlerinin 8 Eylül 2016 ile 31 Mart 2017 arasında olması şartı getirildi. İnşaat şirketi de Ozman’ın dairesi 30 Aralık 2016’da teslim etti.

ŞİRKET FAZLA PARA ALDI

Ozman, konutun teslim işlemi sonrası KDV’de 10 puanlık indirim olduğunu, firmanın, devlete yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödediğini, dolayısı ile kendisinden fazla satış bedeli alındığını ileri sürerek dava açtı. Av. Fatma Önal’ın Ozman adına Ankara 11. Tüketici Mahkemesi’nde açtığı davada, şirkete 16.205 liralık bir fazla ödemenin yapıldığı, anılan tutarın yasal faizi ile iadesi talep edildi.

ALICIDAN KDV ALMADIK

İnşaat şirketi adına yapılan savunmada ise, haksız açılan davanın reddine karar verilmesi istendi. Savunma dilekçesinde özetle “Davacıya satışı yapılan taşınmasın reklâmlarında ve satış ilanlarında KDV alınmayacağı ihtar edildi. Davacı tarafından davalıya KDV ödemesi yapılmadı” denildi. Mahkeme, alınan bilirkişi raporu sonrası kararını verdi. Mahkeme, inşaat şirketinin Ozman’a 16.205 lirayı dava tarihi olan 26 Şubat 2017’den itibaren işleyecek faizi ile iadesine karar verdi. Şirket avukatları karara itiraz etti.İtiraz sonrası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi istinaf mahkemesi olarak dosyaya baktı. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti. Daire, oybirliği ile verdiği kesin kararında Ozman’a 10 puanlık KDV farkından doğan 16.205 liranın ödenmesine hükmetti. Daire yargılama giderlerini de davalı şirketin ödemesine karar verdi. Yüksek mahkemenin verdiği kesin kararı sonrası ödenmesine karar verilen tutar Ankara 12. İcra Müdürlüğü eliyle tahsil edildi. Şirket, yargılama giderleri ile birlikte toplam 19.963 lirayı Ozman’a ödedi. Uzmanlar, anılan kararın, benzer taleple açılmış çok sayıda dava için emsal teşkil edeceğine vurgu yaptı.